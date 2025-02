Ilrestodelcarlino.it - Incidente sulle piste: giovane grave ma stabile

Restano gravi ma stabili le condizioni della ventenne che domenica ha avuto un bruttoa Cerreto Laghi, nel comune di Ventasso. La ragazza è originaria di La Spezia e al momento dello schianto indossava il casco. Secondo quanto ricostruito dai rilievi della polizia di Stato, la 21enne avrebbe perso il controllo degli sci ed è andata a sbattere contro una ringhiera in metallo. Sul posto oltre agli agenti anche gli operatori della Croce Rossa, che hanno prestato i primi soccorsi alla ragazza. Elitrasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, è ricoverata in rianimazione da ormai tre giorni; la prognosi resta riservata. Dopo i rilievi eseguiti dai Carabinieri e dagli agenti della Polizia di Stato presenti, nessun accorgimento tecnico o correttivo è stato posto sulla pista di discesa in cui è caduta rovinosamente la 21enne.