Thesocialpost.it - Incidente sulla Superstrada per Bazzano: vittima ritrovata dopo ore

Leggi su Thesocialpost.it

Unmortale ha interessato laper. I.F., 64enne aquilano, ha perso la vitache la sua auto è uscita di stradaSS17 ter, pocoun distributore di benzina.Leggi anche: Bimba sbranata dal pitbull, parlano i nonni: “Gli ho detto centinaia di volte di togliere il cane dall’appartamento”Le forze dell’ordine hanno chiarito la dinamica dell’accaduto. L’impatto è avvenuto martedì 18 febbraio, in tarda serata. In un primo momento, sembrava che l’fosse avvenuto all’alba, ma nuove informazioni hanno ricostruito un altro scenario.La chiamata al 118 e il ritrovamento tardivoIntorno alle 3 di notte, una donna ha chiamato il 118, riferendo di essere stata tamponata da un’auto che si era poi dileguata. I soccorritori sono intervenuti, ma l’attenzione si è concentrataconducente, senza accorgersi che l’altra vettura era finita fuori strada, nascosta da una collinetta.