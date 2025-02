Tg24.sky.it - Incidente sul lavoro a Carrara, operaio morto schiacciato da una gru

Un nuovomortale sulè stato registrato oggi. E' successo adove unha perso la vita questo pomeriggio, poco dopo le 15, mentre si trovava all'interno della ditta "Bedini Marmi", situata in via Galileo Galilei. Secondo quanto emerso dopo una prima ricostruzione legata all', l'uomo sarebbe rimastoda una gru. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i tecnici della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi didell'Asl Toscana Nord Ovest.