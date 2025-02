Ilgiorno.it - Incidente a Martinengo, auto si schianta contro un palo: gravissima una 35enne

(Bergamo), 19 febbraio 2025 – Gravepoco dopo le 22 di martedì 18 febbraio a, nella Bergamasca. Secondo le prime ricostruzioni, un’mobile con al volante una donna di 35 anni si sarebbetauno dei pali in cemento che delimitano un’abitazione in via Cortenuova, chiusa al traffico nel tratto di strada dove si è verificato il sinistro. La vettura avrebbe fatto tutto da sola, perché non risultano altri veicoli coinvolti. Ancora da chiarire le cause, ma è possibile che laalla guida abbia avuto un colpo di sonno o una distrazione. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Estratta dall’abitacolo dai vigli del fuoco, è stata soccorsa e trasportata in ospedale a Brescia in codice rosso. Sul posto, il 118e èì intervenuto con ambulanza,medica e l’elicottero.