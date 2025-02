Tg24.sky.it - Incidente a Ferrara, auto contro bus di studenti: morta una donna

Leggi su Tg24.sky.it

Un morto ed alcuni giovani feriti. Questo il tragico bilancio di unavvenuto oggi tra unbus di linea e un'che si sono scontrati tra Boara e Corlo, frazioni di. La conducente della vettura, 36 anni, ha perso la vita. Il bus, che trasportavadi ritorno da scuola, dopo l'impatto si è accasciato su un fianco ed è finito in un fosso. Alcuni passeggeri dello stesso hanno riportato contusioni e ferite lievi e sono stati trasportati presso l'ospedale Sant'Anna di Cona per accertamenti e cure. Tra i feriti nell'che aha coinvolto unbus e una vettura, anche una ragazza di 27 anni, incinta. E' stata soccorsa ed il bambino non sarebbe in pericolo di vita.