Ilgiorno.it - Incidente a Bellagio, auto per il trasporto malati si schianta contro un albero: grave una donna

Como – Un’mobile adibita aldisi èta mercoledì mattinaunsul lungolago Europa a, in provincia di Como. Nell’è rimastamente ferita unadi 67 anni, rinvenuta in arresto cardiocircolatorio e trasportata d’urgenza al pronto soccorso di Lecco mentre i soccorritori effettuavano manovre di rianimazione. Alla guida del mezzo c’era un uomo di 70 anni, che nell’urto ha riportato un trauma alla schiena ed è stato portato in elisoccorso all’ospedale Sant’Anna di Como. Lo schianto è avvenuto pochi minuti dopo le 12 e sul posto sono intervenute due ambulanze, un’medica, oltre all’eliambulanza. Allertato anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Questi ultimi stanno effettuando i rilievi per accertare la dinamica dell’