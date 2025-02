Anteprima24.it - Inchiesta giudiziaria truffa superbonus a Laviano, il sindaco si dimette: oggi gli interrogatori

Tempo di lettura: 3 minutiL’sulla maxidel110% nel villaggio antistress diche ha coinvolto nel 2023 la cittadina dell’Alto Sele, ha travolto la serenità della politica del cratere tanto che ildel Comune di, Oscar Imbriaco, ieri sera ha ufficializzato le sue dimissioni. “Comunico con dispiacere le mie dimissioni da- ha scritto in una nota rivolta ai consiglieri comunali e ai cittadini, Imbriaco, che ha chiarito come la decisione è scaturita dall’indagineche mi vede coinvolto. Ho rispetto della magistratura e sono fiducioso dell’operato della giustizia ma sono anche fiducioso che emergerà la mia estraneità ai fatti e il mio amore per il paese”.nata da un’indagine della Guardia di Finanza che nell’estate del 2023 portò le fiamme gialle a scoprire che due aziende, la Efficient Building Spa con sede a Trento e la Polis Mathera Società Cooperativa Sociale con sede a Bernalda in provincia di Matera, avrebbero simulato l’esecuzione di lavori finalizzati alla riqualificazione energetica e antisismica per ottenere i crediti d’imposta rientrati nel fondo del110%.