Ilgiorno.it - Inchiesta Beic, il sindaco Sala: “Non vedo elementi per rimuove Boeri dalla Triennale”

Milano, 19 febbraio 2025 – Su Stefano“al momento nonoggettivi per una sua rimozione dal ruolo di presidente della”. È quanto ha detto ildi Milano Giuseppedopo il respingimento degli arresti domiciliari chiesti per l'architetto milanese nell'ambito dell'sulla, la Biblioteca europea di informazione e cultura. “Io di principio credo nella correttezza die di Cino Zucchi e sono felice che il rischio paventato di domiciliari sia rimasto un rischio e non sia diventato rea”, ha aggiunto il. E ha sottolineato: “In queste settimane non ci siamo sentiti, adesso mi sento più libero di sentirlo e di ascoltarlo, quindi in funzione della conoscenza ormai antica del ruolo cheha avuto in passato nella politica milanese e ha attualmente come presidente della, credo che ogni cosa debba passare per una riflessione con lui che farò nei prossimi giorni”.