In un diario gli abusi alla nipotina, zio pedofilo condannato a 9 anni

Empolese Valdelsa, 19 febbraio 2025 – Quattrodisessuali, andati avanti senza che nessuno in famiglia si accorgesse di niente. Poi il coraggio di aprirsi e raccontare quel “segreto“zia. È stata lei, la piccola vittima, ad avere la forza di alzare quel velo familiare che teneva nascosto il più terribile degli orrori. Lo zio, a cui la mamma affidava la figlia quando doveva andare a lavoro, in realtà era un orco. Che ha abusato ripetutamente della nipote da quando lei aveva 5fino al compimento dei 9. L’incubo, che per fortuna ha avuto fine, si è consumato in un comune dell’Empolese Valdelsa. Il giudice Alessandro Azzaroli del Tribunale di Firenze ieri ha, in primo grado, l’uomo a 9di reclusione per violenza sessuale aggravata, riconoscendominore anche una provvisionale di 15 mila euro.