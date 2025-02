Repubblica.it - In semilibertà Paolello, il capo della Stidda: ha 34 condanne per strage e omicidio

Dal 2104 non è più al carcere duro, per i giudici ha fatto un percorso di rivisitazione del suo passato criminale. Adesso, durante il giorno, lavora in una gastronomia di Mantova specializzata in prelibatezze siciliane