In Italia l' aspettativa di vita si accorcia con una media annuale di 036 anni

Iodonna.it - In Italia l'aspettativa di vita si accorcia con una media annuale di 0,36 anni

Leggi su Iodonna.it

L’diin Europa, aumentata dal 1990 in poi, ha iniziato a rallentare dal 2011, a causa di stili discorretti e del Covid-19. A dirlo uno studio pubblicato su The Lancet Public Health, basato sul report Global Burden of Disease 2021 cui hanno contribuito circa 12.000 ricercatori in oltre 160 Paesi e territori. L’Inghilterra ha avuto la frenata piu’ brusca, seguono Grecia, Scozia,, Irlanda del Nord, Portogallo, Galles, Francia, Austria, Paesi Bassi, Spagna, Germania, Lussemburgo e Finlandia. Miglioramenti marginali si sono avuti invece in Irlanda, Norvegia, Islanda, Svezia e Danimarca. Leggi anche › La nuova era del benessere tra natura, intelligenza artificiale e spiritualità iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Gli europei vivono di meno: mancano sanità pubblica e prevenzione iO Donna.