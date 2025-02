Ilfattoquotidiano.it - In Germania i terroristi solitari sono radicalizzati sui social: la politica è davanti a un bivio

Giovedì 13 febbraio, a Monaco di Baviera, un richiedente asilo afgano ha investito con un’auto un corteo di manifestanti del sindacato dei servizi Verdi. È stato il sesto attacco apparentemente motivato dall’estremismo in poco più di dieci mesi in. Il bilancio è pesante: due morti e più di trenta feriti.L’attentatore ha 24 anni e non apparteneva a reti estremiste. Sembrava un modello di integrazione: lavorava in un negozio, aveva 100.000 follower suie non aveva mai destato sospetti. Del suo passato, oltre alla sua origine, sappiamo che era stato in trattamento psichiatrico per allucinazioni e sindrome post-traumatica, forse legata al suo passato. Arrivato con un barcone in Calabria nel 2016, si era poi spostato a Brescia, e infine in.Com’è possibile che un ragazzo apparentemente normale abbia compiuto un atto simile? Ciò che colpisce particolarmente è il modo in cui è avvenuto il fatto.