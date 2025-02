Triesteprima.it - In Fvg la bolletta del gas si paga cara: è la seconda regione più "costosa" in Italia

Leggi su Triesteprima.it

TRIESTE - Il Friuli Venezia Giulia è lana are di più per le bollette del gas. Secondo un'analisi di Facile.it, le famiglie dellahannoto in media 1608 euro per il riscaldamento, un dato che è secondo solo all'Emilia Romagna, e per poco. Nellapiù.