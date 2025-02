Bergamonews.it - In Fiera torna Family Entertainment Expo: dal 25 al 27 febbraio Bergamo diventa casa del divertimento

per una nuova edizione: da martedì 25 a giovedì 27il polo fieristico didiventerà ladell’intrattenimento. Promoberg e il Consorzio FEE, costituito da un gruppo di aziende leader nella produzione e distribuzione di apparecchi da puro, hanno presentato la kermesse che animerà la città. L’ingresso sarà gratuito: basta solamente andare sul sito per prenotare il proprio biglietto. Lasarà aperta tutti e tre i giorni, dalle 10 alle 18.Il primo a prendere la parola è il Presidente di Promoberg Luciano Patelli: “Siamo molto soddisfatti della crescita della manifestazione: i dati raccontano di 64 imprese, 14 regioni italiane rappresentate, la partecipazione di 9 regioni straniere da 6 paesi esteri differenti”.“Promoberg sta sviluppando nuove collaborazioni per ampliare ancora di più eventi il proprio portfolio di internazionali Business to Business in, importanti per l’economia del Made in Italy e del nostro territorio, anche per quanto riguarda la sua promozione in ambito turistico e culturale.