‘In Dimora’ | tour gratuiti nei palazzi storici della Campania

Tempo di lettura: 4 minutiCinque tra le più belle dimore storicheaprono le porte ai visitatori per la seconda edizione di “In dimora“, il ciclo di aperture straordinarie gratuite, visite accompagnate e concerti esclusivi in programma dal 22 febbraio al 30 marzo. Palazzo San Carlo a Santa Maria Capua Vetere (CE), Palazzo Mustilli a Sant’Agata de’ Goti (BN), Villa Wenner a Pellezzano (SA), le Tenute Casoli – Palazzo Iorio a Candida (AV) e Palazzo Capece a Caivano (NA) ospiteranno gli appuntamenti del progetto di valorizzazione programmato e finanziato dalla Regioneattraverso Scabec – Società Campana Beni Culturali, nell’ambito del programma “Progetti Speciali in ambito culturale e turistico”.Un’occasione unica per scoprire i tesori campani, noti e meno noti, custoditi nelle antiche dimore, beni culturali di rilevante interesse storico-artistico.