In Dimora | con un tour la Campania svela i suoi tesori nascosti

Case come musei, nuove mete per un turismo culturale ‘esperienziale’: cinque tra le più belle dimore storiche dellaaprono le porte ai visitatori per la seconda edizione di “In”, il ciclo di aperture straordinarie gratuite, visite e concerti esclusivi in programma da febbraio a marzo. L’iniziativa fa parte del progetto di valorizzazione programmato e finanziato dalla Regioneattraverso Scabec – Società Campana Beni Culturali nell’ambito del programma “Progetti Speciali in ambito culturale e turistico”. Si parte sabato 22 e domenica 23 febbraio con il settecentesco Palazzo San Carlo a Santa Maria Capua Vetere (CE), prima e unica casa-museo dedicata al lirico napoletano. Seconda tappa sarà Palazzo Mustilli a Sant’Agata de’ Goti (BN) nel borgo medioevale, un luogo che racconta la storia della viticoltura nel Sannio (sabato 1 e domenica 2 marzo).