Imprese straniere Prato prima in Italia E molte chiudono in un tempo record

Gli ultimi episodi incendiari avvenuti all’interno delle tre ditte di logistica a conduzione cinese riaccendono i riflettori su un problema ben noto, a volte taciuto, e spesso tornato alla ribalta delle cronache e dell’opinione a seguito di azioni criminali o di tragedie come fu per il rogo della Teresa Moda. Chesia un territorio con una forte presenza di cittadini stranieri e quindi di attivitàè un dato di fatto. I numeri sono un punto di partenza per analizzare un fenomeno economico e sociale che ha un impatto sulla città e sul suo distretto perchédelle attività che negli ultimi venti anni si sono insediate puntano al ramo dell’abbigliamento. A fotografare lo stato dell’arte consegnando adiversiti, è l’Ufficio Studi della Camera di Commercio Pistoia-con l’analisi di Dario Caserta.