Veronasera.it - Impianti a biometano a Zimella e Concamarise, «servono correttivi»

Leggi su Veronasera.it

Questa sera, 19 febbraio, alle 19, al teatro Vojtyla di Santo Stefano, a, si terrà un incontro pubblico di presentazione dell'impianto diprogettato per essere costruito in Via Galilei, vicino al confine di Veronella. Un incontro pubblico che si preannuncia infuocato perché è.