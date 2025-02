Imparo ciò che vivo | al via i laboratori per apprendere attraverso il fare

Leggi su Ildenaro.it

Si chiama “ciò che” il nuovo progetto con finalità di educazione, formazione, istruzione e prevenzione, promosso dalla Form.it associazione di promozione sociale con il contributo del Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità realizzato presso la scuola Gesù di Nazareth, sita a Santa Maria La Bruna, frazione di Torre del Greco (NA) dell’Associazione Padre Pio.Iniziativa volta alla realizzazione diche hanno come obiettivo quello di offrire a grandi e piccoli attività non strettamente curricolari, essenzialmente educative, con ricadute didattiche indirette.L’obiettivo è quello di realizzare attività concrete pratiche e operative per facilitare l’apprendimentoil, ma anche per lavorare sulle importanti tematiche dell’accoglienza dell’espressione, dell’emotività e della corporeità come strumento di comunicazione.