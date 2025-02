Immerge le verdure surgelate nella pentola e fa la scoperta agghiacciante cosa c’era dentro

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un episodio a dir poco raccapricciante ha rovinato il pranzo domenicale di Maria Grazia Ragusa, residente a Budoia, in provincia di Pordenone. Il 16 febbraio, mentre si preparava a cucinare una confezione di spinaci surgelati, ha fatto unasconcertante: tra lein ebollizione è emersa la testa mozzata di un topo.L’episodio, riportato da Il Gazzettino, ha lasciato la donna sotto shock. In un primo momento, vedendo un cubetto scuro tra le foglie di spinaci, Maria Grazia ha pensato a un pezzo di verdura deteriorato. Ma quando ha sollevato il coperchio dellaper rimuoverlo, ha avuto un brivido lungo la schiena: ciò che galleggiava nell’acqua non era un normale residuo vegetale, ma la testa di un roditore.Leggi anche: “È stato orribile, che paura”. Lachocbusta delle, non crede ai suoi occhi e al supermercato chiede un super risarcimentoApre busta spinaci e trova una testa di topo: choc per una donnaSconvolta da quanto accaduto, la donna ha immediatamente segnalato l’episodio al supermercato dove aveva acquistato il prodotto.