Immagini Buongiorno 19 febbraio. Santo di oggi, nati del giorno, frasi e news

Il 191473 nasceva Niccolò Copernico, l’astronomo polacco che diede un contributo fondamentale alla comprensione dei fenomeni celesti. Ma non solo. Nel 1878 Thomas Edison ottenne il brevetto per il fonografo, mentre nel 1861 venne abolita la servitù della gleba in Russia. Inoltre, il 191945 ebbe inizio la battaglia di Iwo Jima e nel 2002 la sonda Mars Odyssey iniziò a mappare la superficie di Marte. Questi sono alcuni degli eventi più significativi da segnalare per la giornata di, 19, in occasione della quale viene anche celebrato San Corrado Confalonieri. La storia di Niccolò Copernico Niccolò Copernico, studioso polacco, ha rivoluzionato la nostra comprensione dell'universo, dimostrando che la Terra non è il centro dell'universo, e che il Sole è in realtà il fulcro del nostro sistema planetario, ribaltando così la visione geocentrica del mondo che la Chiesa cattolica sosteneva, e che riteneva fedele alla Bibbia.