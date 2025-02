Ilfattoquotidiano.it - Il Washington Post critica le Olimpiadi di Milano-Cortina: “Sedi troppo distanti, sfide logistiche senza precedenti” | La mappa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Per decenni, i Giochi Olimpici sono stati venduti con la magia di riunire per due settimane i migliori atleti mondiali provenienti da diversi sport, vivere fianco a fianco in gruppi nei dormitori, imparare nuove culture, assaggiare nuovi cibi e andarsene con una migliore comprensione di persone e luoghi che potrebbero non aver conosciuto prima.non riuscirà a creare un luogo altrettanto centrale”. Questa la previsione delin merito alleinvernali 2026 che si terranno in Italia.Il celebre quotidiano americano ha pubblicato un articolo critico nei confronti dell’organizzazione delledi, sottolineando duramente la grande distanza tra le diversedi gara. “I Giochi saranno i più estesi di sempre“, scrive il