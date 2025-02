Ilrestodelcarlino.it - Il Volley Club torna a scalare la classifica. Affondare Jesi è valso il quarto posto

Corroborante vittoria per l’Elettromeccanica Angelini che nel campionato didi serie B1 femminile ha battuto3-1 (25-9, 25-27, 25-20, 25-15). Le bianconere sono partite col turbo, chiudendo il primo set in meno di 20 minuti e lasciando alle avversarie soltanto 9 punti, poi un leggero calo al servizio ha agevolato le avversarie nel secondo parziale, ma negli ultimi due, il match non è mai stato in discussione, con le bianconere che hanno messo in campo un cambiopalla estremamente efficace e una solida prestazione a muro (12 quelli complessivi contro i 6 delle marchigiane). La partita. Nel primo set l’Elettromeccanica Angelini mette in campo il suo lato più spietato e macina punti in velocità: Vecchi manda in confusione la ricezione avversaria (10-3), Calisesi è fenomenale in difesa, Guardigli stampa un gran muro (18-6) e Benazzi chiude i giochi.