Il triste addio a Renato Maschi, l'ultimo partigiano di Concordia: "Ci lascia la sua testimonianza"

E’ decedutocombattente di. Aveva 104 anni ed era nato il 26 marzo nella frazione di Vallalta. "Con profondo rammarico, – scrive la sindaca diMarika Menozzi – annunciamo la scomparsa di uno degli ultimi testimoni della Resistenza e della lotta per la Liberazione".fu chiamato alle armi all’ingresso in guerra dell’Italia e prestò servizio nel Regio Esercito italiano come caporal maggiore di artiglieria in Nord Africa. Ritornato a casa, fu tra i primi ad unirsi alla Resistenza nelle nostre zone, e con il nome di battaglia ’Vanni’ militò nei Gap dell’area e prese parte ad importanti attacchi contro presidi nazifascisti, a numerosi combattimenti, nonché ad operazioni di disarmo e ad altre azioni ancora. Di professione falegname e mobiliere,esercitò la sua attività a Mirandola.