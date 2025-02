Bresciatoday.it - Il trattore si ribalta e finisce per schiacciarlo: così è morto Roberto Tosini

Leggi su Bresciatoday.it

Una tranquilla giornata di lavoro nei campi si è trasformata in tragedia per, 72 anni, residente a Montecchio di Darfo. L’uomo ha perso la vita mercoledì 19 febbraio, intorno alle 13, lungo via Ramus, una strada di campagna che scorre a lato della Statale 42.Secondo una prima.