Il trapper Medy Cartier rinviato a giudizio con l’accusa di violenza sessuale e pedopornografia La difesa replica | Il rapporto tra i due era consenziente

Già messo sotto accusa in passato per furti e rapine commessi da minorenne, il 24ennedi Bologna(vero nome El Marbouh El Mehdi) è statocondi. A riportarlo è Il Corriere della Sera Milano.Reati pesantissimi, risalenti all’ultimo dell’anno del 2023, che sono stati notificati in seguito alla denuncia di una ragazza, che oggi ha 19 anni che ha accusato ildi averla “pressata ad avere unmentre la filmava”. In realtà sembra che la presunta vittima gli avesse chiesto di fermarsi e di non voler andare oltre. Richieste che sarebbero state disattese.Il video hot sarebbe poi stato fatto circolare dal ragazzo, senza il consenso della ragazza. C’è da dire che la polizia postale non ne ha mai rinvenuto né il contenuto né tracce verso terzi smartphone.