Il terremoto di Pierantonio Stanziati altri 90 milioni | Ora celerità e qualità

"Noi abbiniamodella ricostruzione". Parole del commissario straordinario alla ricostruzione postGuido Castelli, che mettono le basi per la futura rinascita di(e non solo) all’indomani dell’approvazione alla Camera di un Ordine del giorno presentato dall’onorevole Letizia Giorgianni (Fdl) in occasione del voto al Decreto legge emergenze Pnrr. Un atto che di fatto stanzianovanta, che comunque saranno da ’dividere’ con le Marche. "Il parere favorevole del Governo all’Odg – dice Castelli - conferma lae l’efficacia dell’azione svolta dalla Struttura commissariale sisma 2016 nella ricostruzione del centro Italia. Alla Struttura sisma 2016 - spiega il Commissario - viene richiesto uno sforzo ulteriore, per velocizzare le procedure per i territori umbri (e marchigiani) colpiti dai sismi 2022 e 2023, che permetteranno finalmente di avviare i processi di ricostruzione sulla base della disciplina definita per il sisma 2016".