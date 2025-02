Ilfoglio.it - Il tempo delle ciliegie

Leggi su Ilfoglio.it

Che cosa significa ritornare? E qual è il suo prezzo, quando le coordinate non sono solo geografiche ma, soprattutto, esistenziali? Significa fare i conti con la Storia, le proprie origini e sé stessi. Lo racconta Montserrat Roig nel suo libro Il, pubblicato per la prima volta in Spagna nel 1976 e che ora torna a portare in luce una voce potente e autentica della letteratura catalana. Nella Barcellona del 1974, la protagonista Natàlia Miralpeix torna a casa, dopo un esilio tra Parigi e Londra: “Tu sei una sradicata, non ti adatterai mai, e lei pensò che forse lo era, sì, eppure il suo paese le era mancato”. Tornare dopo dodici anni, significa scontrarsi con una realtà dove tutto è dovuto cambiare affinché tutto rimanesse uguale a prima. “Secondo Natàlia qualcosa era cambiato, ma non aveva ancora avuto ilper capire cosa.