"Il tempo del futurismo" è un concetto allargato: in mostra un'Italia artistica unita

Nel 2014 la rivista “Artribune” chiese a Vivien Greene perché New York fosse “riuscita a fare ciò di cui l’Italia non è stata capace nel 2009, anno del centenario: un’unica grandeonnicomprensiva”. Vivien Green aveva curato laItalian Futurism, 1909–1944: Reconstructing the Universe al Guggenheim Museum, che è già un’opera d’arte in sé. Rispose di avere “l’impressione che ogni città abbia voluto realizzare la propria, anziché unire le forze e lavorare di comune accordo per mettere su una grande retrospettiva itinerante, un’unicache girasse il Paese, da Nord a Sud. Penso sarebbe stata la cosa più auspicabile, e anche la più utile culturalmente. Si è preferito celebrare il centenario ognuno per proprio conto: come milanesi, come romani e così via. Non come italiani.