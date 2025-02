Cesenatoday.it - Il Teatro delle Lune propone "Ipazia, io donna", dedicato alla filosofa e astronoma pagana

Leggi su Cesenatoday.it

Si avvicina il giorno in cui si festeggia lae, in anticipo sui tempi,sala "O. Alessandri", in via Mura Valzania di Cesena, sabato 22 febbraio, alle 21, si svolge la prima di uno spettacolo teatralea unapiù importanti donne dell'antichità:d'Alessandria.