Iodonna.it - Il sostegno viene erogato sotto forma di un assegno di invalidità civile dopo un iter che si conclude con la valutazione della Commissione medica dell’Inps

Leggi su Iodonna.it

In Italia, oltre all’infarto e al tumore, c’è un’altra malattia che rappresenta una sfida significativa per la salute pubblica: il diabete. Basti pensare che alle quasi 4 milioni di persone che convivono con il diabete di tipo 2, se ne aggiungono circa 300mila persone affette da diabete di tipo 1. E i numeri suggeriscono una stima al ribasso, ritenendo più che probabile, che un ulteriore 1,5 milioni di individui potrebbero essere affetti dalla malattia senza ancora aver ricevuto una diagnosi. Non tutte le persone colpite, però, riescono a curarsi allo stesso modo, pertanto, è utile sapere che, soddisfacendo determinati requisiti, è disponibile il “bonus diabete”. Diabete: il vero e il falso sulla malattia cronica X Bonus diabete: per chiIl bonus diabete è un contributo economico, specificamente destinato a coloro che hanno ottenuto un riconoscimento ufficiale del grado dia seguito di unada parte