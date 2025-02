Europa.today.it - Il serpente velenoso trovato tra le banane al supermercato

Leggi su Europa.today.it

Una brutta sorpresa alche per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. Nei giorni scorsi un dipendente del negozio Market Basket a Manchester, in New Hampshire (Stati Uniti), ha avuto un incontro ravvicinato con rettile tanto grazioso all'apparenza quanto potenzialmente.