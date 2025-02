361magazine.com - Il segreto delle star per energia e bellezza? Magnesio e coenzima Q10, gli alleati anti-aging da conoscere ora

Da Jennifer Aniston a Hailey Bieber e i Beckham, i principi attivi che fanno la differenza nella routine di chi vuole sentirsi giovane e in forma L’elisir di eterna giovinezza forse non esiste, ma alcune formule ci vanno molto vicino. Lo sanno bene le celeb che, tra un red carpet e un workout con il PT, si affidano sempre di più al potere degli integratori per mantenere, pelle luminosa e una mente lucida. Due ingredienti top della beauty & wellness routine? Ile ilQ10, un’accoppiata vincente per combattere stress, affaticamento e segni del tempo.Sunday Natural, brand di riferimento per chi cerca un approccio smart e naturale al benessere, ha messo a punto due best seller che stanno conquistando sempre più spazio nelle routine wellness:9 Ultra eQ10 Ubichinone, due integratori ad alta purezza pensati per chi vuole sentirsi al massimo, dentro e fuori.