Anteprima24.it - Il saluto di cordoglio a Francescopio da parte di Mirko Angelone a nome degli amici di Torrecuso

Tempo di lettura: 4 minutiE’ stato, Presidente della Pro loco di, a leggere nel corso dei funerali un indirizzo die vicinanza a tutta la famiglia didadella ‘Nuova Pro Loco Torricolus’, del Forum Giovani die di tutti glidi. “Ragazzo premuroso, ragazzo sorridente, caro Pio quella felicità che sprigionavi dal tuo viso non la dimenticheremo mai.” Non avrei mai immaginato di trovarmi qui, a leggere queste parole per te, per parlare di te in un momento così doloroso. Qualche sera fa, proprio a casa tua caro Pio, l’amico Nicolas nel vedermi disse: ”abbiamo fatto 1 a 1, da oggi condivideremo anche questo dolore come comunità”. La comunità torrecusana si è risvegliata, nel giorno dell’amore, sconvolta e dolorante per la tragica notizia della tua scomparsa.