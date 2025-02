Sport.quotidiano.net - Il romeno subentra a Pecchia: nel 2022 allenava l’Under 19 dell’Inter campione d’Italia con Giovanni. Parma, l’impresa tocca a Chivu. E sabato ritrova il pupillo Fabbian

Leggi su Sport.quotidiano.net

Incrocio con l’ex è sfumato per il Bologna: non per. Esonerato dal club ducale l’ex giocatore rossoblù Fabio, in panchina al Tardini,pomeriggio alle 15, a guidare ilsarà Cristian, uno degli eroidel triplete, che in nerazzurro ha allenato in Primavera, conducendo il club nerazzurro allo scudetto giovanile della stella (il decimo). In quella squadra, era protagonista, che spera in una maglia da titolare al Tardini al posto di Moro o Pobega, visto il possibile turn over in vista del Milan. Di più.tra i protagonisti attuali ad alto livello, lanciò pure Casadei, Valentin Carboni (rientrato all’Inter dal Marsiglia) e il fratello Franco, attualmente al Venezia. In quella stagione,era la stella della squadra insieme a Casadei.