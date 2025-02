Ilnapolista.it - Il rigore di Lookman è costato a Percassi almeno 11 milioni. Il calcio non è un’industria, è ‘na pazziella in mano alle creature

Se l’Atalanta si fosse qualificata per gli ottavi di finale di Champions League, avrebbe guadagnato 11di euro, oltre ai 65già incassati finora. Ma il piccolo Ademola non lo sa, non gli importa. E’ in una gabbia di Faraday che lo protegge dscariche elettriche che gli piovono addosso. E’ ignifugo. Dammi il pallone, è mio. Illo tiro io. Illo sbaglia lui. L’Atalanta ci rimette 11di euro. Anzi, teoricamente molti di più: 12,5se fossero poi passati ai quarti, al 15 per la semifinale, financo 18,5 per la finale. Nella rarefazione del sogno, ulteriori 6,5per la vittoria della Champions. In tutto 63di euro, potenziali.Il nesso causale è puramente ipotetico: anche se avesse segnato, ci sarebbe stata una rimonta da fabbricare.