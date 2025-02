Quotidiano.net - Il ricovero di papa Francesco . I medici: ha la polmonite bilaterale: "Il quadro clinico è più complesso"

Leggi su Quotidiano.net

Ildiadesso ha un nome e cognome:. La doccia fredda arriva ai giornalisti in serata dalla Sala stampa vaticana. Non si parla più di una generica infezione polimicrobica e si chiarisce che Bergoglio presentava, prima delavvenuto venerdì al PoliGemelli, "undi bronchiectasie e bronchite asmatiforme". In pratica, la bronchite acuta, di cui soffriva da settimane e degenerata in una, è insorta su una condizione respiratoria già di per sé debilitata e trattata con farmaci cortisonici. Ne consegue che quella che resta un’infezione polimicrobica "rende il trattamento terapeutico più". Permane ancora un. "La Tac al torace di controllo alla quale il Santo Padre è stato sottoposto questo pomeriggio (ieri, ndr), prescritta dall’equipe sanitaria vaticana e da quella medica della Fondazione PoliGemelli – si legge nel comunicato –, ha dimostrato l’insorgenza di unache ha richiesto un’ulteriore terapia farmacologica".