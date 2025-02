Iodonna.it - Il ricevimento si è tenuto ieri sera in onore del National Theatre di Londra

Nel ricevere un invito da palazzo reale, pochi riescono a resistere. Specie se la regina Camilla organizza unata indell’Olimpo teatrale inglese, e in particolare dell’iconicodidi cui è ora patrona, in un ruolo apparbrevemente a Meghan Markle e prima ancora alla regina Elisabetta. Tra le centinaia di ospiti d’c’erano numerose star apparse sul palcoscenico del prestigioso teatro, come Cate Blanchett (che ne è anche membro del consiglio di amministrazione) e Andrew Garfield. «Per quanto vi serve la sala?»: il buffo siparietto di re Carlo e Camilla ad “American Idol” X Camilla, il party a Buckingham Palace, tra gli invitati c’è anche l’amico di HarryIl richiamo a corte è stato troppo forte anche per James Corden, che ha accettato subito l’invito nonostante sia da anni amico di Harry, che ha spesso accusato la matrigna di averlo spinto fuori dalla Royal Family.