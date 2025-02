Imolaoggi.it - Il rapporto choc di Nordio: 100 ingiuste detenzioni al mese

Ogni giorno, più di tre persone vengono ingiustamente detenute. Un numero al ribasso, che non tiene conto di coloro che, una volta usciti dal girone infernale, scelgono di non fare ricorso di Domenico Ferrara – Benvenuti nel museo della giustizia italiana dove l’ultimo quadro in esposizione – dalle tonalità grigio scuro – è la relazione.