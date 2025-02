Ilfattoquotidiano.it - Il rapper A$AP Rocky assolto dalle accuse di sparatoria: le lacrime e l’abbraccio della compagna Rihanna

Alla fine ilè statodall’accusa di aver sparato con una pistola a un ex amico,Relli, in una strada di Hollywood il 6 novembre del 2021. La giuria di Los Angeles, dopo essersi riunita per circa 3 ore per deliberare, ha deciso di dichiarare non colpevole la star dell’hip-hop, su cui pendevano duedi aggressione con arma da fuoco semiautomatica.In caso di condanna, 36 anni, il cui vero nome è Rakim Mayers, avrebbe rischiato fino a 24 anni di carcere. “Grazie a tutti voi per avermi salvato la vita”, ha detto il cantante ai giurati mentre se ne andavano.è la suadi lunga data e la madre dei suoi 2 figli piccoli. Alla letturasentenza ilsi è lanciato fra le sue braccia.L’aula del tribunale di Los Angeles, piena di fan dell’artista hip-hop e di, è esplosa in urla di gioia quandoè balzato dal tavolodifesa alla tribuna, dove laera seduta fra la madre e la sorella di lui.