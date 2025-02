Bergamonews.it - Il primo nome dell’estate in piazzale Alpini: Fabri Fibra in concerto a Bergamo il 18 luglio

. Unblasonato, ilprotagonista annunciato della stagione estiva 2025 di Nxtsalirà sul palco diil 18, nella tappa bergamasca del suo Festival Tour 2025.L’artista torna sui palchi a più di due anni di distanza dall’ultimo live: i biglietti per l’evento organizzato da Shining Production sono disponibili dalle 17 di mercoledì 19 febbraio su Ticketmaster.it, TicketOne.it e TicketSMS.In vent’anni di carrieraha contribuito prima a creare e poi a consolidare la scena rap facendo diventare questo genere musicale il più importante del panorama musicale italiano degli ultimi anni.Dalalbum “Turbe Giovanili” del 2002, passando per il classico “Mr. Simpatia”, nonché il rivoluzionario disco d’esordio in major “Tradimento”, fino all’ultimo lavoro “Caos” (certificato doppio platino), il rapper ha dimostrato in oltre 20 anni di carriera e 10 album (di cui ha curato da direttore artistico ogni aspetto) come tecnica e contenuti possano viaggiare di pari passo facendo diventare il rap il nuovo cantautorato, un genere in grado di conquistare tutte le classifiche e allo stesso tempo di farsi portavoce di una realtà sociale fortemente italiana, complessa e spesso incompresa.