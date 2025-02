Terzotemponapoli.com - Il presidente del Napoli e la Procura…Parla il legale Fulgeri

Ildele.la procura di Roma: a Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘ForzaSempre’, è intervenuto Fabiodi Aurelio De Laurentiis e del club azzurro. Di seguito le sue dichiarazioni. “Non è un rinvio a giudizio, è una richiesta della Procura di Roma, al giudice dell’udienza preliminare. Siamo ancora nella prima fase del processo. Sono sorpreso da questa richiesta. Nella fase delle indagini abbiamo documentato con pareri importanti come le operazioni dal punto di vista contabile fossero assolutamente regolari. A noi non è stato notificato nulla”.Ile il suopensavano. Ripeto, pensavamo di aver chiarito tutto in maniera abbastanza autorevole con pareri tecnici importanti che hanno attestato la regolarità dell’operato delsotto il profilo contabile.