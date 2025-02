Bergamonews.it - Il prefetto accoglie a Bergamo 41 nuovi carabinieri: in servizio nelle 50 stazioni del territorio

Leggi su Bergamonews.it

. Da martedì 18 febbraiopuò contare su 41: dopo la cerimonia d’nza nel salone di Ulisse della Prefettura, saranno distribuiti tra le 50del, andando a completare l’organico dell’Arma in provincia.Freschi di scuola di formazione, sono 31 uomini e 10 donne: come sottolineato dal colonnello Salvatore Sauco, comandante provinciale dell’Arma, nel concreto garantiranno una ventina di pattuglie in più al giorno.Per la provincia si tratta di una nuova, necessaria iniezione di forze, dopo i 95 militari arrivati a dicembre 2023 ed entrati inlo scorso anno: ad oggi, tenuto conto anche del fisiologico turnover, sulsi contano circa 900.Numeri che rincuorano dopo anni nei quali la carenza di personale appariva ormai quasi incolmabile, figlia anche dello stop ai corsi di formazione dovuto al Covid.