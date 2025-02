Ilfattoquotidiano.it - Il Portogallo favorisce l’ingresso degli stranieri lusofoni per mancanza di manodopera: anche qui gli immigrati salvano

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Presidente del, Marcelo Rebelo de Sousa, dopo un processo politico durato decenni, firma la legge chenel paese dei cittadini della Comunità dei Paesi di Lingua Portoghese (Cplp), organizzazione di cui l’Italia è Osservatore associato. Una misura che permetterà ai cittadini delle ex colonie di entrare income turisti e di chiedere poi il permesso di residenza, un provvedimento cheparticolarmente i brasiliani, principale comunità straniera in terra lusitana, i quali saranno così esonerati dalla richiesta del visto per la ricerca di lavoro.Ora possono entrare come turisti, ottenere un lavoro e poi richiedere permesso di residenza valido due anni, con facoltà di rinnovo. Una circolazione più fluida delle persone parte della Comunità in lingua portoghese che fa raggiungere unoobiettivi fissati oltre vent’anni fa, in una riunione del 1 agosto 2002 tenuta a Brasilia dalla Cplp.