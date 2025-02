Linkiesta.it - Il populismo di Conte e le supercazzole di Schlein sulla difesa europea

Leggi su Linkiesta.it

Quel furbacchione di Giuseppeha fregato sul tempo la «testardamente unitaria» Elly, sottraendole l’idea landiniana della piazza contro il governo Meloni: lei, intabarrata nel piumino d’ordinanza, da mesi gira fabbriche, scuole e ospedali ripetendo ogni due per tre le parole d’ordinesanità tagliata e i salari bassi e d’un tratto arriva lui bellebuono, come dicono a Napoli, a proporre una bella manifestazione. Al che Elly ha subito mulinato le braccia – ehi, organizziamola insieme – ma mica è così facile. Un’occasione per cementare il centrosinistra? Macché. Che gliene frega all’avvocato di sé stesso più che del popolo: «I nostri alleati sono i scittadini», ha detto alla Stampa strascicando la “c”, mentre uno normale avrebbe cercato il consenso degli altri. Eppure, come fa notare Alessandro Alfieri, coordinatore dei riformisti del Partito democratico, «ci sarebbe bisogno di mobilitazioni unitarie contro il governo sulle questioni sociali».