Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni Puntate dal 24 al 28 Febbraio 2025 | Adelaide In Gravi Condizioni!

Ildal 24 al 28: ledipeggiorano e la Contessa smette di dare sue notizie. Cresce la preoccupazione per Umberto e Marcello!Ilprosegue e, nel corso della settimana dal 24 al 28, al centro dell’attenzione ci saranno le notizie suche saranno ben poco confortanti. Infatti si scoprirà che la donna non sta affatto bene e che il suo percorso di guarigione a Londra, dunque, non sta andando per il verso giusto. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Il: dove eravamo rimasti?Rita continua a svolgere il lavoro che le è stato commissionato da Tancredi. Continua ad osservare l’evoluzione del lavoro a Ile successivamente riferisce tutte le informazioni al suo capo.