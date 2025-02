Secoloditalia.it - Il Papa stazionario, ma nell’ultimo bollettino c’è anche «un lieve miglioramento»

«Le condizioni cliniche del Santo Padre si presentano stazionarie. Gli esami del sangue, valutati dallo staff medico, dimostrano un, in particolare degli indici infiammatori». È quanto fatto sapere in serata dal Vaticanosulle condizioni di salute diFrancesco, ricoverato da sei giorni al Gemelli. La notizia è stata accolta con cauto sollievo, dopo la diagnosi di polmonite bilaterale arrivata ieri, che aveva descritto un quadro clinico molto complicato.L’ultimosulle condizioni diFrancesco«Dopo aver fatto colazione ha letto alcuni quotidiani quindi si è dedicato alle attività lavorative con i suoi più stretti collaboratori. Prima di pranzo ha ricevuto l’Eucarestia», ha spiegato ancora il Vaticano, dandoconto della visita ricevuta da Bergoglio nel pomeriggio da parte del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, «con la quale – ha spiegato la nota della Santa Sede – si è trattenuto in forma privata per 20 minuti».