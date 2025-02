Lettera43.it - Il Papa si sentirebbe «vicino alla fine» e così cerca di lasciare una impronta nella Chiesa

La Santa Sede, allo scopo di smentire le fake news circolanti sulla morte diFrancesco, sta fornendo frequenti aggiornamenti sulla salute del pontefice, ricoverato da sei giorni all’ospedale Gemelli di Roma. Bergoglio, a cui è stata diagnosticata anche una polmonite bilaterale, passa «notti tranquille», lavora, legge i quotidiani seduto in poltrona e, nel complesso, «il suo cuore regge bene». Al netto delle rassicurazioni, però, non va dimenticato che Bergoglio è un 88enne che soffre da tempo di problemi alle vie respiratorie e che ha subito importanti interventi chirurgici. Secondo due fonti vaticane citate da Politico, sarebbe stato lo stesso Francesco a dirsi, in privato,morte. Inizialmente si era opposto al ricovero in ospedale, ma si è convinto quando gli è stato detto senza mezzi termini che avrebbe rischiato di non farcela.