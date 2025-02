Thesocialpost.it - Il Papa si alza dal letto, ‘il cuore regge bene’ nella nuova nota dal Vaticano: “Energia vitale straordinaria”

AGGIORNAMENTO 12.30Francesco, ricoverato al Gemelli a causa di una polmonite bilaterale, trascorre le sue giornate alternando momenti di riposo a brevi spostamenti all’interno della sua stanza. Secondo fonti vaticane, il Pontefice sidale si accomoda in poltrona, segno di un quadro clinico stabile. Nonostante la diagnosi, non è sottoposto a una somministrazione continua di ossigeno e risulta essere “autoventilato”, senza necessità di supporti respiratori aggiuntivi. Le stesse fonti confermano che “ildelmolto bene”, un elemento rassicurante per quanti seguono con apprensione la sua degenza. Nel pomeriggio è atteso un nuovo bollettino medico con aggiornamenti sulle sue condizioni. Al momento, il Pontefice sta rispettando il riposo assoluto prescritto dai medici, evitando incontri e visite non necessarie.