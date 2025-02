Quotidiano.net - Il Papa e quella lettera di rinuncia in cassaforte. Le dimissioni? Non ora, per almeno tre motivi

Roma, 19 febbraio 2025 – Ladialto è già scritta.pronte, firmate e conservate nelladella Segreteria di Stato. Non da oggi, cheFrancesco è alle prese con una complessa polmonite bilaterale, né da ieri, ma dal 2013. È stato lo stesso Bergoglio a confidarlo ai giornalisti nei primi anni di pontificato. La consegnò nelle mani dell'allora segretario di Stato vaticano, il cardinale Tarcisio Bertone, perché potesse essere usata in caso d'impedimento fisico tale da costringere Francesco a farsi da parte. Pope Francis attends the weekly general audience on February 12, 2025 at Paul-VI hall in The Vatican. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) Ma è questa attuale la situazione preconizzata, come lasciano intendere alcuni siti scandalistici, capaci di passare, in un battere di click, dalla pubblicazione della foto dell'arcobaleno ben augurante sul Policlinico Gemelli - scattata ieri ben prima dell'annuncio dell'infezione bilaterale ai polmoni -, dove da venerdì il Pontefice è ricoverato, alle voci incontrollate sul decesso notturno del successore di Pietro? Ok, la risposta non può che essere negativa.